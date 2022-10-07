Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре.
Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.
"Окончательное решение еще не принято", - сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.
Напомним, что вчера Байден оценил возможность переговоров с Путиным по Украине на саммите G20.
Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.
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