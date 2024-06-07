Зеленський та Макрон підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон п'ятницю, 7 червня, підписали угоди про фінансову допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Як розповів Макрон, українська та французька делегації провели переговори про відбудову України та вирішили, що "будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати цей процес".

"Підписана угода про фонд 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", - сказав президент Франції.

За його словами, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні.

Також Франція відправить 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.