Франція надасть Україні 650 мільйонів євро для підтримки ключових секторів
Президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підпишуть дві угоди щодо виділення Парижем 650 мільйонів євро у вигляді позик і пожертвувань для Києва з метою підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання LeMonde.
Очікується, що сторони підпишуть відповідні документи 7 червня.
В Єлисейському палаці зазначили, що перша угода дозволить надати Французькому агентству розвитку "попередні кошти у розмірі 400 мільйонів євро у вигляді позик, і 50 мільйонів у вигляді пожертвувань до 2027 року", щоб "розширити свою діяльність в Україні".
Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах України, зокрема для розвитку "адміністративної спроможності".
Друга угода стосуватиметься створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури. Туди буде спрямовано 200 мільйонів євро "для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах" у сферах:
- енергетики,
- транспорту,
- водопостачання,
- санітарії,
- охорони здоров’я,
- сільського господарства.
У Єлисейському палаці розповіли, що ці кошти будуть використані для фінансування "важливих проектів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", оскільки вони, зокрема, піддаються обстрілам та ударам з боку Росії.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно в Єлисейському палаці розповіли, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня.
Зокрема, уточнила французька сторона, глава української держави зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном, а також візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
Додамо, раніше західні ЗМІ писали, що Макрон та президент США Джо Байден обговорять можливе використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Також ми повідомляли, що 5 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Україні 300 мільйонів євро для ремонту пошкоджених від російських атак енергетичних об'єктів.
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