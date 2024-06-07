Франція передала Україні військову допомогу на сотні млн євро у 2024 році: список
Франція з початку 2024 року передала Україні військову допомогу, вартість якої оцінюється в 420 млн євро. Париж показав повний перелік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Франції.
У Міноборони розповіли, що з січня Україна отримала від Франції:
- 100 800 пайків;
- 1526 біноклів нічного бачення (1971 від початку повномасштабного вторгнення);
- 15 протитанкових ракетних комплексів Milan (18 від початку повномасштабного вторгнення);
- 34 бронетранспортерів VAB (284 з початку повномасштабного вторгнення);
- п'ять вантажівок TRM 10000;
- 19 моторних човнів Zodiac Futura (49 з початку повномасштабного вторгнення);
- 5 паливних цистерн TRM 10000 (15 з початку повномасштабного вторгнення);
- нафтопродукти та реактивне паливо;
- 620 000 малокаліберних боєприпасів (1,72 млн з початку повномасштабного вторгнення);
- 2 500 гранат (13 тисяч з початку повномасштабного вторгнення);
- 10 000 набоїв 12,7 мм (1,75 млн з початку повномасштабного вторгнення);
- 1 000 105-мм снарядів для AMX10 RC (10 000 з початку повномасштабного вторгнення);
- 16 500 155-мм снарядів (46 500 з початку повномасштабного вторгнення);
- 60 розвідувальних дронів (220 з початку повномасштабного вторгнення);
- 1 300 детонаторів (18 300 з початку повномасштабного вторгнення);
- 200 петард (38200 з початку повномасштабного вторгнення);
- 1 400 одиниць піротехніки (44400 з початку повномасштабного вторгнення);
- 1 000 протитанкових мін (4 600 з початку повномасштабного вторгнення);
- 155 7,62-мм кулеметів (210 з початку повномасштабного вторгнення);
- 150 12,7-мм кулеметів (710 від початку повномасштабного вторгнення);
- 10 снайперських гвинтівок (30 з початку повномасштабного вторгнення);
- керовані бомби AASM;
- 63 бомби для авіації Mk81;
У відомстві зазначили, що Франція не лише передавала військову допомогу, а ще й готувала солдатів ЗСУ. З початку року тренування пройшли майже дві тисячі українських захисників.
Допомога від Франції
Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни передає Україні військову допомогу. Париж, зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP, САУ Caesar і не лише.
Учора, 6 червня, президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні винищувачів Mirage 2000.
У Повітряних силах вже відреагували на такий анонс та назвали Mirage 2000 літаком, який може ефективно виконувати бойові завдання.
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