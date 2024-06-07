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Франція передала Україні військову допомогу на сотні млн євро у 2024 році: список

Париж, П'ятниця 07 червня 2024 18:19
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Франція передала Україні військову допомогу на сотні млн євро у 2024 році: список Фото: Франція передала Україні допомогу на 420 млн євро у 2024 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція з початку 2024 року передала Україні військову допомогу, вартість якої оцінюється в 420 млн євро. Париж показав повний перелік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Франції.

У Міноборони розповіли, що з січня Україна отримала від Франції:

  • 100 800 пайків;
  • 1526 біноклів нічного бачення (1971 від початку повномасштабного вторгнення);
  • 15 протитанкових ракетних комплексів Milan (18 від початку повномасштабного вторгнення);
  • 34 бронетранспортерів VAB (284 з початку повномасштабного вторгнення);
  • п'ять вантажівок TRM 10000;
  • 19 моторних човнів Zodiac Futura (49 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 5 паливних цистерн TRM 10000 (15 з початку повномасштабного вторгнення);
  • нафтопродукти та реактивне паливо;
  • 620 000 малокаліберних боєприпасів (1,72 млн з початку повномасштабного вторгнення);
  • 2 500 гранат (13 тисяч з початку повномасштабного вторгнення);
  • 10 000 набоїв 12,7 мм (1,75 млн з початку повномасштабного вторгнення);
  • 1 000 105-мм снарядів для AMX10 RC (10 000 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 16 500 155-мм снарядів (46 500 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 60 розвідувальних дронів (220 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 1 300 детонаторів (18 300 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 200 петард (38200 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 1 400 одиниць піротехніки (44400 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 1 000 протитанкових мін (4 600 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 155 7,62-мм кулеметів (210 з початку повномасштабного вторгнення);
  • 150 12,7-мм кулеметів (710 від початку повномасштабного вторгнення);
  • 10 снайперських гвинтівок (30 з початку повномасштабного вторгнення);
  • керовані бомби AASM;
  • 63 бомби для авіації Mk81;

У відомстві зазначили, що Франція не лише передавала військову допомогу, а ще й готувала солдатів ЗСУ. З початку року тренування пройшли майже дві тисячі українських захисників.

Допомога від Франції

Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни передає Україні військову допомогу. Париж, зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP, САУ Caesar і не лише.

Учора, 6 червня, президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні винищувачів Mirage 2000.

У Повітряних силах вже відреагували на такий анонс та назвали Mirage 2000 літаком, який може ефективно виконувати бойові завдання.

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