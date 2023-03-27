Зеленський обговорив захист ДніпроГЕС та ситуацію на Запорізькій АЕС із главою МАГАТЕ

У понеділок, 27 березня, березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на території Дніпровської гідроелектростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.
"Обговорили наслідки російських ракетних ударів по Дніпровській гідроелектростанції. Поспілкувалися про заходи, що вживаються для захисту ДніпроГЕС у разі наступних атак російського агресора", - йдеться у повідомленні.
Зеленський повідомив, що вони детально розглянули ситуацію на Запорізькій АЕС. Мова йшла і про насильницьку паспортизацію українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки За словами президента України, без негайного виведення російських військ та персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу.
Президент подякував генеральному директору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов'язаних із гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.
Раніше повідомлялось, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
Раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС. У ході поїздки глава МАГАТЕ хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті та окреслити нагальну необхідність його захисту під час війни.
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