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Зеленский обсудил защиту ДнепроГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на территории Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Обсудили последствия российских ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции. Пообщались о предпринимаемых мерах для защиты ДнепроГЭС в случае последующих атак российского агрессора", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на Запорожской АЭС. Речь шла и о насильственной паспортизации украинских работников со стороны российских оккупационных сил, а также несоблюдении ими правил безопасности. .

Президент поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за поддержку в вопросах, связанных с обеспечением безопасности объектов ядерной энергетики в Украине.

Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Ранее МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ хочет оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и определить настоятельную необходимость его защиты во время войны.

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