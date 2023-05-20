Зеленський та глава Євроради обговорили заборону на експорт українського зерна в ЄС

Під час зустрічі Зеленський та Мішель обговорили обмеження на експорт української продукції в сусідні країни ЄС. Президент України наголосив на неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.

Також темою зустрічі стала європейська інтеграція України та початок переговорів щодо вступу в ЄС. Крім того, Зеленський і Мішель обговорили реалізацію формули миру.

Обмеження експорту

Нагадаємо, Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника.

Обмеження будуть діяти щонайменше до 5 червня. При цьому українська продукція буде проходити транзитом через вказані держави до інших країн ЄС.

Саміт G7 та Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії на саміт країн G7. На полях саміту український президент встиг провести зустрічі з прем'єрами Британії та Італії.

Також Зеленський зустрівся вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ з прем'єром Індії. Вони обговорили гуманітарні питання.

Очікується, що президент зустрінеться й з іншими лідерами "Великої сімки", включаючи з президентом США Джо Байденом.

Детальніше про візит Зеленського на саміт G7 в Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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