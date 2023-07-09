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Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку (фото)

Архівне фото: Володимир Зеленський та Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку 9 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зеленський та Дуда відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Зазначимо, що візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували.

Фото: Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку (suspilne.media)

При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

"Суспільне" повідомляє, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Підтримка України Польщею

Зазначимо, що Польща - одна з країн, які найбільше підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Вона надає військову допомогу нашим захисникам та підтримує прагнення України приєднатися до НАТО.

Зазначимо, що президент Польщі разом із лідером Литви Гітанасом Науседою відвідав Київ у Дня Конституції 28 червня. Вони обговорили ситуацію на передовій, євроінтеграцію та українську "формулу миру".

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Володимир ЗеленськийЛуцькПольщаАнджей Дуда