RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Дуда встретились в Луцке (фото)

Архивное фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

Фото: Зеленский и Дуда встретились в Луцке (suspilne.media)

При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

"Суспільне" сообщает, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Поддержка Украины Польшей

Отметим, что Польша - одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Она оказывает военную помощь нашим защитникам и поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.

Отметим, что президент Польши вместе с лидером Литвы Гитанасом Науседой посетил Киев в День Конституции 28 июня. Они обсудили ситуацию на передовой, евроинтеграцию и украинскую "формулу мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЛуцкПольшаАнджей Дуда