Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі

Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у Франції, розпочав переговори з американським колегою Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента CNN Наташу Бертран.
Зокрема у переговорах беруть участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллой Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.
"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - заявив кореспондент.
Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім відзначила, що під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку зі схваленням зброї для України. Зокрема він додав, що Штати "все ще в справі".
Вчора, 6 червня, український президент прибув до Франції, щоб взяти участь у заходах, які присвячені 80-річчю висадки союзників у Нормандії.
Під час візиту, як розповідало BFMTV, Зеленський зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном.
Також переговори між президентами США й України нещодавно анонсував радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він розповів, що загалом очікується дві зустрічі лідерів держав.
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