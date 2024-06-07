Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі

Зокрема у переговорах беруть участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллой Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - заявив кореспондент.

Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім відзначила, що під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку зі схваленням зброї для України. Зокрема він додав, що Штати "все ще в справі".

Візит Зеленського до Франції

Вчора, 6 червня, український президент прибув до Франції, щоб взяти участь у заходах, які присвячені 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Під час візиту, як розповідало BFMTV, Зеленський зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Також переговори між президентами США й України нещодавно анонсував радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він розповів, що загалом очікується дві зустрічі лідерів держав.