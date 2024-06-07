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Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у Франції, розпочав переговори з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента CNN Наташу Бертран.

Зокрема у переговорах беруть участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллой Остін та державний секретар Ентоні Блінкен. 

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - заявив кореспондент. 

Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім відзначила, що під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку зі схваленням зброї для України. Зокрема він додав, що Штати "все ще в справі"

Візит Зеленського до Франції

Вчора, 6 червня, український президент прибув до Франції, щоб взяти участь у заходах, які присвячені 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Під час візиту, як розповідало BFMTV, Зеленський зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном

Також переговори між президентами США й України нещодавно анонсував радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він розповів, що загалом очікується дві зустрічі лідерів держав.

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Володимир ЗеленськийФранціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден