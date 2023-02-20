Зеленський та Байден обговорили поставки далекобійної зброї, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорити можливі поставки далекобійної зброї для нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Повідомляється, що лідери країни обговорили поставки далекобійної зброї, а також новий пакет військової допомоги для України під час візиту американського президента до Києва 20 лютого.
Як повідомлялося раніше, сьогодні Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це його перша поїздка в Україну з початку каденції.
Байден та Зеленський вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.
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