Зеленський та Байден обговорили поставки далекобійної зброї, - ЗМІ

Повідомляється, що лідери країни обговорили поставки далекобійної зброї, а також новий пакет військової допомоги для України під час візиту американського президента до Києва 20 лютого.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це його перша поїздка в Україну з початку каденції.

Байден та Зеленський вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.

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