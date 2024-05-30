Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться

Як повідомляє видання, посилаючись на неназваних посадовців США, за кілька днів до саміту миру у Швейцарії Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця.

Financial Times зазначає, ця угода стане "найважливішою" в серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО: документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

Видання також наголошує, що угода була укладена протягом останніх тижнів, що "відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном".

Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з виданням про відносини між США та Україною, сказав: "Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

Розчарування Байденом звучали в нещодавній заяві Зеленського, коли він дорікнув американському колезі за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у саміті миру у Швейцарії. Він назвав це рішення "не дуже сильним".

Також кілька українських посадовців заявили, що розчарування Києва відсутністю підтримки США на найвищому рівні ініціативи щодо проведення мирного саміту є лише однією з багатьох дискусійних точок з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Окрім того, понад десяток чинних і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.

Серед них - шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, заборона адміністрації Байдена на використання ЗСУ американської зброї для ударів по території Росії, а також удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Серед інших напружених моментів - звільнення головнокомандувача Валерія Залужного та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, з якими США тісно співпрацювали.

Також, як зазначає видання, Між Україною та США є розбіжності в питанні, як досягти перемоги та що взагалі можна буде вважати перемогою чи закінченням війни.



Офіційний представник США сказав, що хоча в будь-яких двосторонніх відносинах є точки розбіжностей, відбулися позитивні зміни, які підбадьорили офіційних осіб у Києві. Це, зокрема, схвалення США на використання Києвом 300-кілометрових ракет ATACMS далекого радіусу дії та ухвалення Конгресом допомоги на суму 60 мільярдів доларів минулого місяця.

Американський чиновник також додав, що запит України на використання американської зброї для удару всередині Росії був відносно недавнім, три тижні тому, коли російські війська відкрили новий фронт у північно-східній частині Харківської області. За його словами, цей запит розглядає адміністрація Байдена, припускаючи, що незабаром буде можлива зміна позиції США.