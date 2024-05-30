Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет

Как сообщает издание, ссылаясь на неназванных чиновников США, за несколько дней до саммита мира в Швейцарии Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце.

Financial Times отмечает, что это соглашение станет "важнейшим" в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО: документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в том числе военной, обмену разведывательными данными и экономической помощью.

Издание также отмечает, что соглашение было заключено в последние недели, что "отличились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном".

Один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников, который говорил с изданием об отношениях между США и Украиной, сказал: "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше начала войны. Это очень, очень напряженно".

Разочарование Байденом звучало в недавнем заявлении Зеленского, когда он упрекнул американский коллегу в намерении принять участие в сборе средств от Демократической партии в Калифорнии, а не в саммите мира в Швейцарии. Он назвал это решение "не слишком сильным".

Также несколько украинских чиновников заявили, что разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одной из многих дискуссионных точек с Вашингтоном и другими западными партнерами.

Кроме того, более десятка действующих и бывших украинских должностных лиц и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов.

Среди них - шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, запрет администрации Байдена на использование ВСУ американского оружия для ударов по территории России, а также удары украинских беспилотников по российским НПЗ.

Среди других напряженных моментов - увольнение главнокомандующего Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Также, как отмечает издание, между Украиной и США есть разногласия в вопросе, как достичь победы и что вообще можно будет считать победой или окончанием войны.