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Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины

Понедельник 22 апреля 2024 22:49
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Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины Архивное фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках ATACMS.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, с Байденом были обсуждены вопросы защиты Украины от российских атак. В частности, поставки ПВО Patriot для защиты Харькова. Он отметил, что Украина работает со своими партнерами по увеличению защиты от террора РФ.

Зеленский заявил, что сегодня был решен вопрос поставки в Украину ракет ATACMS.

"Сегодняшний результат - в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америко", - сказал Зеленский.

ATACMS для Украины

Впервые Украина пригласила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS еще в 2023 году. Уже в октябре прошлого года ВСУ нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Тогда в России жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже Белый дом подтвердил передачу Украине ракет, но с дальностью до 165 км.

Следует отметить, что об ATACMS указано и в тексте инициативы по финансированию помощи Украине от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Более подробно об ATACMS – в материале РБК-Украина.

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