Зеленський про свій візит до Болгарії: Буде серйозний оборонний пакет

Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення владою Болгарії рішення щодо надання нашій країні значного пакета оборонної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію спільного брифінгу Зеленського з чеським колегою Петром Павелом у Празі, оприлюдненим на Facebook-сторінці Офісу президента України.
Так, глава Української держави в рамках свого візиту до Чехії висловився про поїздку до Болгарії 6 липня, під час якої місцева влада ухвалила низку рішень щодо підтримки України.
"Що стосується партнерів. У мене багато зустрічей, важливі сигнали. Я був в Болгарії, я дякував владі, перш за все, уряду. Дуже важливе рішення було прийнято сьогодні у парламенті Болгарії щодо підтримки НАТО, і буде серйозний оборонний пакет, який нам дуже потрібен", - сказав Зеленський.
Відео: Зеленський та Павло виступають на спільному брифінгу у Чехії
Президент України Володимир Зеленський 6 липня прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, у Софії було підписано Спільну декларацію з євроатлантичної інтеграції України.
Також під час візиту президента було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю країн у галузі енергетики.
Однак Болгарія відмовилася надавати Україні військову допомогу, щоб нібито не загострювати ситуацію на фронті.
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