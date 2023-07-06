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Зеленский о своем визите в Болгарию: Будет серьезный оборонный пакет

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии властями Болгарии решения о предоставлении нашей стране значительного пакета оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию совместного брифинга Зеленского с чешским коллегой Петром Павелом в Праге, обнародованной на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Так, глава Украинского государства в рамках своего визита в Чехию высказался о поездке в Болгарию 6 июля, в ходе которой местными властями было принято ряд решений относительно поддержки Украины.

"Что касается партнеров. У меня много встреч, важные сигналы. Я был в Болгарии, я благодарил власть, прежде всего, правительство. Очень важное решение было принято сегодня в парламенте Болгарии по поддержке НАТО, и будет серьезный пакет обороны, который нам очень нужен", - сказал Зеленский.

Видео: Зеленский и Павел выступают на совместном брифинге в Чехии

Визит Зеленского в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии. После встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Также во время визита президента был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

Однако Болгария отказалась оказывать Украине военную помощь, чтобы якобы не обострять ситуацию на фронте.

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Владимир Зеленский