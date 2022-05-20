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Зеленский о суде против РФ: 42 страны хотят присоединиться к иску Украины

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Киев, Пятница 20 мая 2022 15:53
Зеленский о суде против РФ: 42 страны хотят присоединиться к иску Украины Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В деле Украины против России, которое рассматривается в Международном суде ООН, уже 42 страны встали на сторону Украины. И объявили о намерении присоединиться к иску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"42 государства приняли сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, выбравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости", - отметил он.

По его словам, общими усилиями Россию можно будет привлечь к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный уголовный суд направил в Украину крупнейшую в своей истории группу следователей, которая занимается сбором доказательств российских военных преступлений.

Также стало известно, что адвокаты, которые раньше защищали интересы России в Международном суде ООН, отказались от дальнейшего сотрудничества с Москвой. Причина - своим вторжением в Украину она растоптала принципы международного права.

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