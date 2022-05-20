Зеленский о суде против РФ: 42 страны хотят присоединиться к иску Украины

В деле Украины против России, которое рассматривается в Международном суде ООН, уже 42 страны встали на сторону Украины. И объявили о намерении присоединиться к иску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"42 государства приняли сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, выбравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости", - отметил он.

По его словам, общими усилиями Россию можно будет привлечь к ответственности.