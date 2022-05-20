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Зеленський про суд проти РФ: 42 країни хочуть приєднатися до позову України

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 15:53
Зеленський про суд проти РФ: 42 країни хочуть приєднатися до позову України Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У справі України проти Росії, яка розглядається в Міжнародному суді ООН, вже 42 країни стали на бік України. І оголосили про намір приєднатися до позову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.

"42 держави прийняли сторону України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН і оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильну сторону історії. Це сторона правди, міжнародного права і справедливості", - зазначив він.

За його словами, спільними зусиллями Росію можна буде притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд направив в Україну найбільшу у своїй історії групу слідчих, яка займається збором доказів російських військових злочинів.

Також стало відомо, що адвокати, які раніше захищали інтереси Росії в Міжнародному суді ООН, відмовилися від подальшої співпраці з Москвою. Причина - своїм вторгненням в Україну вона розтоптала принципи міжнародного права.

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