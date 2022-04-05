Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от сотрудничества со страной

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества со страной. В том числе, защита не будет работать с Москвой и по делам против РФ, начатых Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову в Facebook .

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство", - написал профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля этого года был адвокатом РФ в Международном суде ООН.

По словам Джапаровой, в своем открытом письме профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", - подчеркнула она.