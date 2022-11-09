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Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Своїм указом №760 глава держави утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме:

  • Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району;
  • Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району;
  • Каховську міську військову адміністрацію Каховського району;
  • Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району.

Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Нагадаємо, що раніше Зеленський створив нові військові адміністрації у Херсонській та Харківській областях.

Також Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області.

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Володимир ЗеленськийХерсонська областьВійна в Україні