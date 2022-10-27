Зеленський створив нові військові адміністрації у Херсонській та Харківській областях

Президент України Володимир Зеленський утворив вісім військових адміністрації у Харківській області та двадцять військових адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Своїм указом №737 глава держави утворив військові адміністрації у Харківській області, а саме: Вовчанську міську військову адміністрацію;

Дворічанську селищну військову адміністрацію;

Кіндрашівську сільську військову адміністрацію;

Куньєвську сільську військову адміністрацію;

Купʼянську міську військову адміністрацію;

Петропавлівську сільську військову адміністрацію;

Печенізьку селищну військову адміністрацію;

Чкаловську селищну військову адміністрацію. Також указом №738 Зеленський утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме: Бериславську міську військову адміністрацію;

Великоолександрівську селищну військову адміністрацію;

Високопільську селищну військову адміністрацію;

Дарʼївську сільську військову адміністрацію;

Іванівську селищну військову адміністрацію;

Каланчацьку селищну військову адміністрацію;

Костянтинівську сільську військову адміністрацію;

Кочубеївську сільську військову адміністрацію;

Лазурненську селищну військову адміністрацію;

Любимівську селищну військову адміністрацію;

Нижньосірогозьку селищну військову адміністрацію;

Нововоронцовську селищну військову адміністрацію;

Новоолександрівську сільську військову адміністрацію;

Новорайську сільську військову адміністрацію;

Рубанівську сільську військову адміністрацію;

Таврійську міську військову адміністрацію;

Тягинську сільську військову адміністрацію;

Чаплинську селищну військову адміністрацію;

Чорнобаївську сільську військову адміністрацію;

Чулаківську сільську військову адміністрацію. Генеральний штаб ЗСУ та обласні військові адміністрації відповідних областей мають здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.