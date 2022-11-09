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Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

  • Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
  • Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
  • Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
  • Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Напомним, ранее Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях.

Также Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области.

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Владимир ЗеленскийХерсонская областьВойна в Украине