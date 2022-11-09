Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Напомним, ранее Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях.
Также Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .