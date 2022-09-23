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Зеленський створив 20 військових адміністрації в Луганській області

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П'ятниця 23 вересня 2022 20:51
Зеленський створив 20 військових адміністрації в Луганській області Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 20 військових адміністрацій в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

На базі військово-цивільних адміністрацій було утворено такі військові адміністрації Щастинського району:

  • Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію;
  • Станично-Луганську селищну військову адміністрацію;
  • Широківську сільську військову адміністрацію;
  • Щастинську міську військову адміністрацію.

Окрім того, було створено ще 16 військових адміністрацій.

У Старобільському район:

  • Біловодську селищну військову адміністрацію;
  • Білолуцьку селищну військову адміністрацію;
  • Марківську селищну військову адміністрацію;
  • Міловську селищну військову адміністрацію;
  • Новопсковську селищну військову адміністрацію;
  • Старобільську міську військову адміністрацію;
  • Чмирівську сільську військову адміністрацію;
  • Шульгинську сільську військову адміністрацію.

У Сватівському районі:

  • Білокуракинську селищну військову адміністрацію;
  • Коломийчиську сільську військову адміністрацію;
  • Красноріченську селищну військову адміністрацію;
  • Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію;
  • Нижньодуванську селищну військову адміністрацію;
  • Сватівську міську військову адміністрацію;
  • Троїцьку селищну військову адміністрацію.

У Щастинському районі:

  • Новоайдарську селищну військову адміністрацію.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський створив 15 військові адміністрації у Херсонській області.

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