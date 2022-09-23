Зеленський створив 20 військових адміністрації в Луганській області
Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 20 військових адміністрацій в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
На базі військово-цивільних адміністрацій було утворено такі військові адміністрації Щастинського району:
- Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію;
- Станично-Луганську селищну військову адміністрацію;
- Широківську сільську військову адміністрацію;
- Щастинську міську військову адміністрацію.
Окрім того, було створено ще 16 військових адміністрацій.
У Старобільському район:
- Біловодську селищну військову адміністрацію;
- Білолуцьку селищну військову адміністрацію;
- Марківську селищну військову адміністрацію;
- Міловську селищну військову адміністрацію;
- Новопсковську селищну військову адміністрацію;
- Старобільську міську військову адміністрацію;
- Чмирівську сільську військову адміністрацію;
- Шульгинську сільську військову адміністрацію.
У Сватівському районі:
- Білокуракинську селищну військову адміністрацію;
- Коломийчиську сільську військову адміністрацію;
- Красноріченську селищну військову адміністрацію;
- Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію;
- Нижньодуванську селищну військову адміністрацію;
- Сватівську міську військову адміністрацію;
- Троїцьку селищну військову адміністрацію.
У Щастинському районі:
- Новоайдарську селищну військову адміністрацію.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський створив 15 військові адміністрації у Херсонській області.
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