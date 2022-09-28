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Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области

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Киев, Среда 28 сентября 2022 17:15
Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский образовал три военных администрации в Запорожской области. Соответствующий указ он подписал сегодня, 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №673 глава государства образовал военные администрации во временно оккупированном Бердянском районе, а именно в поселке Андреевка, селах Андровка и Берестово.

При этом Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОГА принять меры, связанные с созданием этих военных администраций. Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что недавно Зеленский создал 20 военных администраций в Луганской области, а также 15 администраций в Херсонской области.

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Владимир Зеленский Запорожская область
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