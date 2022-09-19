Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список
В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
Теперь в Херсонской области существуют 15 военных администраций. В частности,
- Аскания-Нова поселковая военная администрация;
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Борозенская сельская военная администрация;
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Великокопановская сельская военная администрация;
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Великолепетиская поселковая военная администрация;
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Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;
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Горностаевская поселковая военная администрация;
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Зеленоподская сельская военная администрация;
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Калиновская поселковая военная администрация;
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Миловская сельская военная администрация;
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Мирненская поселковая военная администрация;
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Новониколаевская сельская военная администрация;
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Новотроицкая поселковая военная администрация;
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Станиславская сельская военная администрация;
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Херсонская городская военная администрация;
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Юбилейная сельская военная администрация.
При этом глава государства поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.
Напомним, ранее Зеленский создал в Бердянске военную администрацию.
Также президент создал в Донецкой области четыре военных администрации.
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