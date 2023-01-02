Зеленский создал еще одну военную администрацию в Херсонской области

В понедельник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Херсонской области. А именно в городе Олешки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.

"В исполнении закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Олешковскую городскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области", - говорится в указе главы государства.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Напомним, в сентябре прошлого года Зеленский образовал 15 военных администраций в Херсонской области.

Отметим, что 27 декабря россияне обстреляли временно оккупированные Олешки. В результате атаки погиб один человек.

Добавим, что 31 декабря Россия 40 раз обстреляла Херсонскую область, в результате чего есть раненные.

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