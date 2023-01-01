ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ 40 разів обстріляли Херсонську область: є поранені, серед них діти

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 01 січня 2023 10:51
Війська РФ 40 разів обстріляли Херсонську область: є поранені, серед них діти Фото: вйська РФ 40 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу 40 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок чого є поранені, більшість з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - написав Янушевич.

За його словами, безпосередньо Херсон армія РФ атакувала 18 разів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 - діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські окупанти обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області.

Також повідомлялося, що війська РФ атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Обстріл
NEWS
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок