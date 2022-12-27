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Війська РФ обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: є загиблий та поранені

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Вівторок 27 грудня 2022 16:32
Війська РФ обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: є загиблий та поранені Фото: війська РФ обстріляли окуповані Олешки Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 27 грудня, обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олешек Євгена Рищука.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загинула одна людина, також кілька людей зазнали поранень різної тяжкості.

"Внаслідок обстрілів окупантами міста Олешки вибило вікна у багатоповерхівці Житлоселище 5А", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького в Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

Зазначимо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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