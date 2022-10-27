UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський створив нові військові адміністрації у Херсонській та Харківській областях

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський утворив вісім військових адміністрації у Харківській області та двадцять військових адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Своїм указом №737 глава держави утворив військові адміністрації у Харківській області, а саме:

  • Вовчанську міську військову адміністрацію;
  • Дворічанську селищну військову адміністрацію;
  • Кіндрашівську сільську військову адміністрацію;
  • Куньєвську сільську військову адміністрацію;
  • Купʼянську міську військову адміністрацію;
  • Петропавлівську сільську військову адміністрацію;
  • Печенізьку селищну військову адміністрацію;
  • Чкаловську селищну військову адміністрацію.

Також указом №738 Зеленський утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме:

  • Бериславську міську військову адміністрацію;
  • Великоолександрівську селищну військову адміністрацію;
  • Високопільську селищну військову адміністрацію;
  • Дарʼївську сільську військову адміністрацію;
  • Іванівську селищну військову адміністрацію;
  • Каланчацьку селищну військову адміністрацію;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію;
  • Кочубеївську сільську військову адміністрацію;
  • Лазурненську селищну військову адміністрацію;
  • Любимівську селищну військову адміністрацію;
  • Нижньосірогозьку селищну військову адміністрацію;
  • Нововоронцовську селищну військову адміністрацію;
  • Новоолександрівську сільську військову адміністрацію;
  • Новорайську сільську військову адміністрацію;
  • Рубанівську сільську військову адміністрацію;
  • Таврійську міську військову адміністрацію;
  • Тягинську сільську військову адміністрацію;
  • Чаплинську селищну військову адміністрацію;
  • Чорнобаївську сільську військову адміністрацію;
  • Чулаківську сільську військову адміністрацію.

Генеральний штаб ЗСУ та обласні військові адміністрації відповідних областей мають здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Нагадаємо, що раніше Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області.

Також Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийхарковХерсонська областьВійна в Україні