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Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский образовал восемь военных администраций в Харьковской области и двадцать военных администраций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №737 глава государства образовал военные администрации в Харьковской области, а именно:

  • Волчанскую городскую военную администрацию;
  • Дворичанскую поселковую военную администрацию;
  • Кондрашовскую сельскую военную администрацию;
  • Куньевскую сельскую военную администрацию;
  • Купянскую городскую военную администрацию;
  • Петропавловскую сельскую военную администрацию;
  • Печенежскую поселковую военную администрацию;
  • Чкаловскую поселковую военную администрацию.

Также указом №738 Зеленский образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

  • Бериславскую городскую военную администрацию;
  • Великоалександровскую поселковую военную администрацию;
  • Высокопольскую поселковую военную администрацию;
  • Дарьевскую сельскую военную администрацию;
  • Ивановскую поселковую военную администрацию;
  • Каланчакскую поселковую военную администрацию;
  • Константиновскую сельскую военную администрацию;
  • Кочубеевскую сельскую военную администрацию;
  • Лазурненскую поселковую военную администрацию;
  • Любимовскую поселковую военную администрацию;
  • Нижнесерогозскую поселковую военную администрацию;
  • Нововоронцовскую поселковую военную администрацию;
  • Новоалександровскую сельскую военную администрацию;
  • Новорайскую сельскую военную администрацию;
  • Рубановскую сельскую военную администрацию;
  • Таврическую городскую военную администрацию;
  • Тягинскую сельскую военную администрацию;
  • Чаплинскую поселковую военную администрацию;
  • Чернобаевскую сельскую военную администрацию;
  • Чулаковская сельская военная администрация.

Генеральный штаб ВСУ и областные военные администрации соответствующих областей должны провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Напомним, ранее Зеленский создал военные администрации в Херсонской области.

Также Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области.

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