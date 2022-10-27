Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский образовал восемь военных администраций в Харьковской области и двадцать военных администраций в Херсонской области.
Своим указом №737 глава государства образовал военные администрации в Харьковской области, а именно:
- Волчанскую городскую военную администрацию;
- Дворичанскую поселковую военную администрацию;
- Кондрашовскую сельскую военную администрацию;
- Куньевскую сельскую военную администрацию;
- Купянскую городскую военную администрацию;
- Петропавловскую сельскую военную администрацию;
- Печенежскую поселковую военную администрацию;
- Чкаловскую поселковую военную администрацию.
Также указом №738 Зеленский образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
- Бериславскую городскую военную администрацию;
- Великоалександровскую поселковую военную администрацию;
- Высокопольскую поселковую военную администрацию;
- Дарьевскую сельскую военную администрацию;
- Ивановскую поселковую военную администрацию;
- Каланчакскую поселковую военную администрацию;
- Константиновскую сельскую военную администрацию;
- Кочубеевскую сельскую военную администрацию;
- Лазурненскую поселковую военную администрацию;
- Любимовскую поселковую военную администрацию;
- Нижнесерогозскую поселковую военную администрацию;
- Нововоронцовскую поселковую военную администрацию;
- Новоалександровскую сельскую военную администрацию;
- Новорайскую сельскую военную администрацию;
- Рубановскую сельскую военную администрацию;
- Таврическую городскую военную администрацию;
- Тягинскую сельскую военную администрацию;
- Чаплинскую поселковую военную администрацию;
- Чернобаевскую сельскую военную администрацию;
- Чулаковская сельская военная администрация.
Генеральный штаб ВСУ и областные военные администрации соответствующих областей должны провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций.