ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 16:00
Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский образовал восемь военных администраций в Харьковской области и двадцать военных администраций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №737 глава государства образовал военные администрации в Харьковской области, а именно:

  • Волчанскую городскую военную администрацию;
  • Дворичанскую поселковую военную администрацию;
  • Кондрашовскую сельскую военную администрацию;
  • Куньевскую сельскую военную администрацию;
  • Купянскую городскую военную администрацию;
  • Петропавловскую сельскую военную администрацию;
  • Печенежскую поселковую военную администрацию;
  • Чкаловскую поселковую военную администрацию.

Также указом №738 Зеленский образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

  • Бериславскую городскую военную администрацию;
  • Великоалександровскую поселковую военную администрацию;
  • Высокопольскую поселковую военную администрацию;
  • Дарьевскую сельскую военную администрацию;
  • Ивановскую поселковую военную администрацию;
  • Каланчакскую поселковую военную администрацию;
  • Константиновскую сельскую военную администрацию;
  • Кочубеевскую сельскую военную администрацию;
  • Лазурненскую поселковую военную администрацию;
  • Любимовскую поселковую военную администрацию;
  • Нижнесерогозскую поселковую военную администрацию;
  • Нововоронцовскую поселковую военную администрацию;
  • Новоалександровскую сельскую военную администрацию;
  • Новорайскую сельскую военную администрацию;
  • Рубановскую сельскую военную администрацию;
  • Таврическую городскую военную администрацию;
  • Тягинскую сельскую военную администрацию;
  • Чаплинскую поселковую военную администрацию;
  • Чернобаевскую сельскую военную администрацию;
  • Чулаковская сельская военная администрация.

Генеральный штаб ВСУ и областные военные администрации соответствующих областей должны провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Напомним, ранее Зеленский создал военные администрации в Херсонской области.

Также Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский харков Херсонская область Война в Украине
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов