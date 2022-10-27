Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский образовал восемь военных администраций в Харьковской области и двадцать военных администраций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №737 глава государства образовал военные администрации в Харьковской области, а именно: Волчанскую городскую военную администрацию;

Дворичанскую поселковую военную администрацию;

Кондрашовскую сельскую военную администрацию;

Куньевскую сельскую военную администрацию;

Купянскую городскую военную администрацию;

Петропавловскую сельскую военную администрацию;

Печенежскую поселковую военную администрацию;

Чкаловскую поселковую военную администрацию. Также указом №738 Зеленский образовал военные администрации в Херсонской области, а именно: Бериславскую городскую военную администрацию;

Великоалександровскую поселковую военную администрацию;

Высокопольскую поселковую военную администрацию;

Дарьевскую сельскую военную администрацию;

Ивановскую поселковую военную администрацию;

Каланчакскую поселковую военную администрацию;

Константиновскую сельскую военную администрацию;

Кочубеевскую сельскую военную администрацию;

Лазурненскую поселковую военную администрацию;

Любимовскую поселковую военную администрацию;

Нижнесерогозскую поселковую военную администрацию;

Нововоронцовскую поселковую военную администрацию;

Новоалександровскую сельскую военную администрацию;

Новорайскую сельскую военную администрацию;

Рубановскую сельскую военную администрацию;

Таврическую городскую военную администрацию;

Тягинскую сельскую военную администрацию;

Чаплинскую поселковую военную администрацию;

Чернобаевскую сельскую военную администрацию;

Чулаковская сельская военная администрация. Генеральный штаб ВСУ и областные военные администрации соответствующих областей должны провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций.