Зеленський створив командування далекобійного впливу на Росію

"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування - командування далекобійного, фактично - глобального впливу на Росію за цю війну", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що це командування має зосередити всі наявні ресурси для того, щоб ще відчутніше знизити російський військовий потенціал.

"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що у Росії вже не залишилось нафтопереробних заводів, які б не перебували під українськими далекобійними ударами.