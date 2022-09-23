Зеленский создал 20 военных администраций в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

На базе военно-гражданских администраций были образованы следующие военные администрации Щастинского района: Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;

Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;

Широковскую сельскую военную администрацию;

Щастинскую городскую военную администрацию. Кроме того, было создано еще 16 военных администраций. В Старобельском районе: Беловодскую поселковую военную администрацию;

Белолуцкую поселковую военную администрацию;

Марковскую поселковую военную администрацию;

Миловскую поселковую военную администрацию;

Новопсковскую поселковую военную администрацию;

Старобельскую городскую военную администрацию;

Чмировскую сельскую военную администрацию;

Шульгинская сельская военная администрация. В Сватовском районе: Белокуракинскую поселковую военную администрацию;

Коломыйчицкую сельская военная администрация;

Краснореченскую поселковая военная администрация;

Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;

Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;

Сватовскую городскую военную администрацию;

Троицкую поселковую военную администрацию. В Щастинском районе: Новоайдарскую поселковую военную администрацию.