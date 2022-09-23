Зеленский создал 20 военных администраций в Луганской области
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
На базе военно-гражданских администраций были образованы следующие военные администрации Щастинского района:
- Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;
- Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;
- Широковскую сельскую военную администрацию;
- Щастинскую городскую военную администрацию.
Кроме того, было создано еще 16 военных администраций.
В Старобельском районе:
- Беловодскую поселковую военную администрацию;
- Белолуцкую поселковую военную администрацию;
- Марковскую поселковую военную администрацию;
- Миловскую поселковую военную администрацию;
- Новопсковскую поселковую военную администрацию;
- Старобельскую городскую военную администрацию;
- Чмировскую сельскую военную администрацию;
- Шульгинская сельская военная администрация.
В Сватовском районе:
- Белокуракинскую поселковую военную администрацию;
- Коломыйчицкую сельская военная администрация;
- Краснореченскую поселковая военная администрация;
- Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;
- Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;
- Сватовскую городскую военную администрацию;
- Троицкую поселковую военную администрацию.
В Щастинском районе:
- Новоайдарскую поселковую военную администрацию.
Напомним, недавно Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области.
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