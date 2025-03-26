Зеленський про страхи Путіна: він скоро помре, це факт, і все закінчиться

Відповідаючи на питання журналіста про те, чого найбільше боїться Путін, Зеленський виділив три речі. На його думку, російський диктатор найперше боїться свого суспільства.

"Дестабілізація його суспільства - це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути - він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території", - зазначив президент України.

Він додав, що на цей страх Путіна можуть вплинути західні партнери України якщо будуть сильними і захочуть продемонструвати свої реальні сили.

"І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація суспільства, він буде боятися цього", - додав Зеленський.

Друге, чого боїться диктатор, за словами Зеленського, - це втратити свою силу.

"Це також і від стабільності суспільства залежить, але залежить і від його років. Він помре скоро, це факт, - і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться", - заявив президент України.

А третій найбільший страх Путіна, на думку Зеленського, - наодинці залишитися.

"Все-таки ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця... І дуже важливо, щоб США не допомагали йому виходити з ізоляції, бо це небезпечно", - резюмував український президент.