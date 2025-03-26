Зеленский о страхах Путина: он скоро умрет, это факт, и все закончится

Отвечая на вопрос журналиста о том, чего больше всего боится Путин, Зеленский выделил три вещи. По его мнению, российский диктатор в первую очередь боится своего общества.

"Дестабилизация его общества - это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять - он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории", - отметил президент Украины.

Он добавил, что на этот страх Путина могут повлиять западные партнеры Украины если будут сильными и захотят продемонстрировать свои реальные силы.

"И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого", - добавил Зеленский.

Второе, чего боится диктатор, по словам Зеленского, - это потерять свою силу.

"Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, - и все закончится. То есть его вопрос он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится", - заявил президент Украины.

А третий самый большой страх Путина, по мнению Зеленского, - наедине остаться.

"Все-таки изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца... И очень важно, чтобы США не помогали ему выходить из изоляции, потому что это опасно", - резюмировал украинский президент.