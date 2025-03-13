Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна, але поки не хоче їх застосовувати

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна. Однак не хоче наразі їх використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Трампа, Путін зробив багатообіцяючу заяву щодо перемир'я з Україною. При цьому Трамп сказав, що із задоволенням зустрівся б з Путіним для того, щоб покінчити з війною.

Трамп сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, це буде "дуже розчаровуючим моментом для всього світу".

"Отже, багато деталей остаточної угоди вже обговорено. Тепер ми побачимо, чи буде Росія згодна, і якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для всього світу", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи є у нього "важелі впливу", які США можуть застосувати до Путіна, наприклад, санкції, президент сказав, що важелі є, але він не хоче про це говорити.

"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про них, тому що зараз ми з ними розмовляємо, і, судячи із заяв, які він зробив сьогодні, вони були досить позитивними, я думаю", - додав Трамп.

30-денне перемир'я в Україні

Нещодавно у Саудівській Аравії пройшли перемовини між українською та американською делегаціями. В результаті чого Вашингтон запропонував ввести 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.

Сьогодні аналогічні перемовини мають відбутись у Росії, куди прибула американська делегація. Однак помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.