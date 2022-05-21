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Зеленский о страхе стран давать Украине ракетные системы: Не надо бояться, надо объединяться

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 17:14
Зеленский о страхе стран давать Украине ракетные системы: Не надо бояться, надо объединяться Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский обратился к странам, которые боятся предоставлять Украине ракетные системы для войны против России. Заявил, что наша страна не может потерять десятки тысяч жизней ради освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресс-конференции.

Как отметил президент, Украина ведет войну на своей территории.

"Даже, если кто-то из стран Европы или мира привык, что Донбасс - это оккупированная Россией территория и там раздали российские паспорта, то я бы хотел сказать, что это не очень хорошие привычки. Это наша территория и мы будем шаг за шагом идти, чтобы освободить все наши территории. Но мы не можем заплатить цену в десятки тысяч человек",- заявил Зеленский.

Украина, по словам президента, нуждается в помощи. Ракетные комплексы, которые простаивают на территориях стран-союзников, могли бы сыграть важную роль в войне против оккупантов.

"Мы точно знаем, как РФ на разных уровнях - от министров обороны до министров иностранных дел, на уровне бизнеса ведут угрожающие переговоры о передаче нам этих систем. Не надо бояться. Надо объединяться. Объединение - это то, чего боится РФ", - добавил Зеленский.

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