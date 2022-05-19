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США опасаются затягивания войны в случае поставок РСЗО Украине, - Politico

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 03:26
США опасаются затягивания войны в случае поставок РСЗО Украине, - Politico Фото: США опасаются затягивания войны в случае поставок РСЗО Украине (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Власти США не хотят поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства. Это связано с тем, что в США якобы опасаются затягивания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источника газеты из Администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Украине начал сокращаться.

Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.

Напомним, в Сенате США затормозилось голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму около 40 млрд долларов из-за внесенной в последний момент поправки сенатора Рэнда Пола, республиканца от штата Кентукки.

Отметим, что Соединенные Штаты передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.

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