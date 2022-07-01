Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление по членству Украины в ЕС

Подписание документа состоялось во время заседания парламента сегодня, 1 июля. Заявление является свидетельством единства всех ветвей власти на пути к европейской интеграции.

"Подписание этого заявления имеет значение то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И путь к членству не должен длиться десятилетия", - подчеркнул Зеленский.

Глава правительства в своих соцсетях также прокомментировал подписание совместного заявления. Он отметил, что, несмотря на войну, вступление в Европейский союз остается для Украины приоритетом.

"Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты", - добавил премьер.