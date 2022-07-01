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Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление по членству Украины в ЕС

Фото: Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский, глава парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление относительно полноценного членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Подписание документа состоялось во время заседания парламента сегодня, 1 июля. Заявление является свидетельством единства всех ветвей власти на пути к европейской интеграции.

"Подписание этого заявления имеет значение то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И путь к членству не должен длиться десятилетия", - подчеркнул Зеленский.

Глава правительства в своих соцсетях также прокомментировал подписание совместного заявления. Он отметил, что, несмотря на войну, вступление в Европейский союз остается для Украины приоритетом.

"Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты", - добавил премьер.

Фото: Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по видеосвязи обратилась к народным депутатам Украины.

Также в Верховной раде сегодня установили флаг Европейского союза, который теперь стоять рядом с украинским.

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Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукДенис ШмыгальВерховная радаВступление в ЕС