Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву щодо членства України в ЄС

Підписання документа відбулося під час засідання парламенту сьогодні, 1 липня. Заяву є свідчення єдності всіх гілок влади на шляху до європейської інтеграції.

"Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття", - наголосив Зеленський.

Очільник уряду у своїх соцмережах також прокоментував підписання спільної заяви. Він зазначив, що попри війну вступ до Європейського союзу залишається для України пріоритетом.

"Попри російську агресію та тимчасову окупацію частини територій, наша країна продовжувала розвиватись як стійка демократія та впроваджувала європейські стандарти", - додав прем'єр.