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Зеленський на Ставці доручив пришвидшити постачання зброї на фронт

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він доручив збільшити виробництво зброї та пришвидшити її постачання на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Багато доповідей. Про постачання у війська - це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що необхідно більше замовлень на дрони та інвестицій у розробки роботизованих систем. А також більше постачання базової зброї.

"Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI - ключові показники ефективності української дипломатії", - наголосив президент.

Також сьогодні Зеленський заслухав доповідь військових щодо ситуації на фронті та комплектування бригад.

"Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - додав глава держави.

 

 

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, протягом останніх років Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо прямого фінансування бригад для прискорення закупівлі безпілотників.

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