Зеленский на Ставке поручил ускорить поставки оружия на фронт

"Провел сегодня Ставку. Много докладов. О поставках в войска - это наше оружие, все закупки, контракты. Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставках и надо больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что необходимо больше заказов на дроны и инвестиций в разработки роботизированных систем. А также больше поставок базового оружия.

"Все необходимые поручения есть. Наша промышленность имеет потенциал. Страны, и в частности в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше вооруженное производство. И наши дипломаты имеют четкие задачи. Нам нужно, чтобы средства от партнеров на украинскую "оборонку" росли. И в частности, это должно быть KPI - ключевые показатели эффективности украинской дипломатии", - подчеркнул президент.

Также сегодня Зеленский заслушал доклад военных о ситуации на фронте и комплектовании бригад.

"Мы готовим новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. Я поставил задачу уже на следующей неделе представить детали обществу", - добавил глава государства.