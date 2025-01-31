Зеленський на Ставці доручив пришвидшити постачання зброї на фронт

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він доручив збільшити виробництво зброї та пришвидшити її постачання на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Багато доповідей. Про постачання у війська - це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що необхідно більше замовлень на дрони та інвестицій у розробки роботизованих систем. А також більше постачання базової зброї.

"Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI - ключові показники ефективності української дипломатії", - наголосив президент.

Також сьогодні Зеленський заслухав доповідь військових щодо ситуації на фронті та комплектування бригад.

"Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - додав глава держави.