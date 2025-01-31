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Зеленский на Ставке поручил ускорить поставки оружия на фронт

Пятница 31 января 2025 21:36
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Зеленский на Ставке поручил ускорить поставки оружия на фронт Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он поручил увеличить производство оружия и ускорить его поставки на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Много докладов. О поставках в войска - это наше оружие, все закупки, контракты. Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставках и надо больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что необходимо больше заказов на дроны и инвестиций в разработки роботизированных систем. А также больше поставок базового оружия.

"Все необходимые поручения есть. Наша промышленность имеет потенциал. Страны, и в частности в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше вооруженное производство. И наши дипломаты имеют четкие задачи. Нам нужно, чтобы средства от партнеров на украинскую "оборонку" росли. И в частности, это должно быть KPI - ключевые показатели эффективности украинской дипломатии", - подчеркнул президент.

Также сегодня Зеленский заслушал доклад военных о ситуации на фронте и комплектовании бригад.

"Мы готовим новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. Я поставил задачу уже на следующей неделе представить детали обществу", - добавил глава государства.

Производство оружия в Украине

Напомним, в последние годы Украина постепенно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что Кабинет министров принял решение о прямом финансировании бригад для ускорения закупки беспилотников.

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