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Нобелівська премія миру 2022: одним з лауреатів стали правозахисники з України

Фото: Нобелівська премія миру 2022: одним з лауреатів стали правозахисники з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось вручення Нобелівської премії миру 2022. Одним з лауреатів стала українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.

"Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - пише пресслужба.

Нобелівська премія миру 2021 року:

Нобелівська премія миру 2021 року було присуджена спільно Марії Рессе та Дмитру Андрійовичу Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, яка є передумовою демократії та міцного миру".

Вже 10 жовтня, о 12:45 буде визначено лауреата Нобелівської премії 2022 в області економіки.

Відомі лауреати Нобелівської премії 2022:

Нагадаємо, РБК-Україназібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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Нобелівська премія