Нобелівська премія миру 2022: одним з лауреатів стали правозахисники з України

"Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - пише пресслужба.

Нобелівська премія миру 2021 року:

Нобелівська премія миру 2021 року було присуджена спільно Марії Рессе та Дмитру Андрійовичу Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, яка є передумовою демократії та міцного миру".

Вже 10 жовтня, о 12:45 буде визначено лауреата Нобелівської премії 2022 в області економіки.

Відомі лауреати Нобелівської премії 2022: