Нобелівська премія миру 2022: одним з лауреатів стали правозахисники з України

Сьогодні відбулось вручення Нобелівської премії миру 2022. Одним з лауреатів стала українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.
"Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - пише пресслужба.
Нобелівська премія миру 2021 року:
Нобелівська премія миру 2021 року було присуджена спільно Марії Рессе та Дмитру Андрійовичу Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, яка є передумовою демократії та міцного миру".
Вже 10 жовтня, о 12:45 буде визначено лауреата Нобелівської премії 2022 в області економіки.
Відомі лауреати Нобелівської премії 2022:
лауреатом Нобелівської премії в області фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини";
Нагадаємо, РБК-Україназібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.
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