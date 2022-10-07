Нобелевская премия мира 2022 года: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины

Сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира 2022 года. Одним из лауреатов стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.
"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Премию мира 2022 правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", - пишет пресс-служба.
Нобелевская премия мира 2021:
Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена совместно Марии Рессе и Дмитрию Андреевичу Муратову "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которые являются предпосылкой демократии и крепкого мира".
Уже 10 октября, в 12:45 будет определен лауреат Нобелевской премии 2022 года в области экономики.
Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:
лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека";
Напомним, РБК-Украина собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.
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