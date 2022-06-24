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Зеленський про статус кандидата: ми не третя країна, ми майбутній член ЄС

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 10:09
Зеленський про статус кандидата: ми не третя країна, ми майбутній член ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна більше не є третьою країною, як її трактувала офіційна термінологія. Ми позбулися цього значення і стали майбутнім членом в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що статус кандидата - "це заручини і серйозний крок у взаєминах України та ЄС".

"Це не просто дружба і симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що Україна зможе залучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежена для третіх країн.

"Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна, не десята, не сота, ми майбутній член ЄС", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вчора Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Таке рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.

Додамо, після цього високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.

Зазначимо, що після отримання кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу.

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