Мирні переговори розширяться

За словами президента, США погодили з Москвою розширення тристороннього формату мирних перемовин. Наразі у них будуть представлені європейці.

"Зокрема представники Е5 - Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО", - каже він.

Зеленський зазначив, що Україна координується з усіма партнерами в Європі. Робота на всіх рівнях для того, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, продовжиться.

Гарантії безпеки

Як каже президент, вже визначено порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями:

закінчення війни,

гарантування безпеки України і тривалого миру,

спроможності для відновлення України та подальшого розвитку.

За словами Зеленського, він затвердив завдання переговорній команді від України на наступні тижні.