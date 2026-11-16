Фон дер Ляєн назвала формат, у якому Європа братиме участь у переговорах з Росією
Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюзу. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X після її розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Фон дер Ляєн та Стубб обговорили мирні переговори між Україною та Росією. За словами президентки Єврокомісії, Європа тісно долучиться до цього процесу у форматі E5 + ЄС.
Тим часом Євросоюз забезпечуватиме максимальну підтримку України і максимальний тиск на Росію. Фон дер Ляєн також подякувала Фінляндії за зусилля для завершення війни.
Окремо вона й Стуббом говорили про розширення Євросоюзу напередодні форуму ЄС з питань розширення, який відбудеться 16 листопада. Сторони погодилися, що більший і сильніший Союз зробить Європу заможнішою та незалежнішою.
Питання участі Європи в мирному процесі загострилося після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Зеленський закликав європейців визначитися з представником на переговорах до кінця листопада, наголосивши, що Європа має брати в них участь на рівних.
Переговори в Абу-Дабі завершилися домовленістю про обмін полоненими, проте, за даними джерел РБК-Україна, Росія відмовилася обговорювати припинення вогню, території, енергетику та безпеку в Чорному морі.