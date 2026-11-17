Переговоры про окончание войны в Украине будут проходить в расширенном формате. Теперь в них примут участие представители Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам президента, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата мирных переговоров. Теперь в них будут представлены европейцы.
"В частности представители Е5 - Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО", - говорит он.
Зеленский отметил, что Украина координируется со всеми партнёрами в Европе. Работа на всех уровнях для того, чтобы Европа была сильной участницей переговоров, продолжится.
Как говорит президент, уже определен порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам:
По словам Зеленского, он утвердил задачи переговорной команде Украины на следующие недели.
Ранее РБК-Украина писало, что 16 ноября помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков не подтвердил участие представителей Европы в мирных переговорах.
Также Ушаков добавил, что для того, чтобы Европа участвовала в переговорах, возможно, понадобится еще один раунд или даже более одного раунда трехсторонних переговоров.
Кроме того, Зеленский призвал европейцев определиться с представителем на переговорах до конца ноября, подчеркнув, что Европа должна участвовать в них на равных.
Также сообщалось. что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на Россию.